Esenyurt'ta filmleri aratmayan olay! Sevgilisini başkasıyla bastı: Panikleyen adam camdan atladı
Filmleri aratmayan olay, Esenyurt'ta yaşandı. İşe gideceğini söyleyen bir kişi, eline aldığı silahla sevgilisinin evini bastı. Sevgilisinin yanındaki adam ise silahla gelen şahsı görünce paniğe kapılınca 3. kattan atlayarak hayatını kaybetti. Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Olay, 6 Kasım Çarşamba günü Selahattin Eyyubi Mahallesi 1549 Sokak'ta meydana geldi.
Edinilen bilgilere göre, C.K. (37) ile N.B (34) 8 yıldır birlikte yaşıyordu. Seyyar satıcılık yapan C.K. işe gitme bahanesiyle çıktığı eve kısa bir süre sonra elinde silahla geri döndü ve aldatıldığı gerekçesiyle kapıya defalarca tekme attı.
Bu sırada evde bulunan S. A. (44) 3'üncü kattan kaçmak isterken bahçeye düştü. C.K., elinde silahla evdeki kişiyi ararken, S.A.'nın apartman boşluğunda hareketsiz yattığını gördü.
Komşuların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri S.A.'nın hayatını kaybettiğini belirlerken C.K. ve N. B. gözaltına alındı. Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede tutuklanarak cezaevine gönderildi