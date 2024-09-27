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İzmir'de film gibi olay: Silahla vurup hastaneye kadar götürdüler

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 27.09.2024 13:14 Güncelleme: 27.09.2024 13:22
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İzmir’de film gibi olay: Silahla vurup hastaneye kadar götürdüler

İzmir'in Buca ilçesinde borç meselesi nedeniyle bir kişiyi alıkoyan 4 kişi, şahsı farklı noktalardan vurdu. Olay sonrası vurulan şahsı hastaneye götüren 4 kişi olay yerinden kaçtı. Yapılan çalışmalar sonrasında tespit edilen saldırganlar tutuklandı. İşte detaylar...

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