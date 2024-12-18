AFAD büyüklüğünü açıkladı! Denizli'de deprem
AFAD'dan alınan bilgiye göre merkez üssü Denizli olan, 4,0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Saat 03.01'de gerçekleşen depremin derinliği ise yerin 7,96 kilometre altında ölçüldü.
AFAD'dan alınan bilgiye göre merkez üssü Denizli olan, 4,0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Saat 03.01'de gerçekleşen depremin derinliği ise yerin 7,96 kilometre altında ölçüldü.
Büyüklük: 4.0 (Mw)
Yer: Pamukkale (Denizli)
Saat: 03.01:24
Derinlik: 7.96 kilometre
SON DEPREMLER
2024-12-18 03:16:56 38.09083 29.06389 7.0 ML 1.0 Güney (Denizli)
2024-12-18 03:08:18 38.06056 29.07056 12.04 ML 1.8 Pamukkale (Denizli)
2024-12-18 03:01:24 38.05722 29.05417 7.96 MW 4.0 Pamukkale (Denizli)
2024-12-18 02:52:34 38.60833 39.47083 7.0 ML 1.2 Keban Barajı - [01.63 km] Merkez (Elazığ)
2024-12-18 02:43:16 35.50833 27.1475 6.62 ML 2.0 Ege Denizi - [134.35 km] Datça (Muğla)
2024-12-18 02:36:30 38.46778 38.02639 7.04 ML 1.1 Akçadağ (Malatya)
2024-12-18 02:31:33 39.54 28.21667 9.79 ML 1.7 Bigadiç (Balıkesir)
2024-12-18 02:28:05 38.96806 40.52417 7.0 ML 1.1 Merkez (Bingöl)
2024-12-18 02:19:24 35.6225 31.10639 8.44 ML 2.4 Akdeniz - [99.33 km] Kumluca (Antalya)
2024-12-18 02:18:53 37.16833 36.99167 7.0 ML 0.7 Nurdağı (Gaziantep)
2024-12-18 02:16:39 38.60833 39.46694 16.71 ML 1.2 Keban Barajı - [01.66 km] Merkez (Elazığ)
2024-12-18 02:13:04 39.44806 42.97694 10.43 ML 1.8 Hamur (Ağrı)
2024-12-18 02:12:03 38.32444 38.80306 7.1 ML 0.9 Kale (Malatya)
2024-12-18 02:05:47 38.45722 31.80528 7.01 ML 0.7 Tuzlukçu (Konya)