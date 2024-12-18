Antalya’da kahreden olay! Yanarak can verdi

Araç boyama atölyesindeki araçlarla birlikte alev alev yandı, 24 yaşındaki genç feci şekilde can verdi (İHA)



"BİR ANDA PATLAMA OLDU"



Yangının görgü şahitlerinden Oğuzhan Karabulut, "Telefonla konuşuyordum, bir anda patlama oldu ve hemen 112'yi aradım. İçeride birisi var, diyorlardı. 20-25 yaşında, diyorlardı. Yukarıda kalma yeri varmış, oda gibi bir yer. Aracın birisini kendim çıkardım" dedi.



Aksu Belediye Başkan Yardımcısı Mevlüt Uludağ, 3 aracın zarar gördüğünü, içeride de gencin hayatını kaybettiğini ve iş yerindeki zararın da büyük olduğunu aktardı.

Araç boyama atölyesindeki araçlarla birlikte alev alev yandı, 24 yaşındaki genç feci şekilde can verdi (İHA)



CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI



Bu sırada iş yerinde bir gencin olduğu bilgisini alan ekipler, söndürme çalışmalarıyla beraber arama çalışması başlattı. Araştırmalarına devam eden ekipler, iş yerinin bir bölümünde isminin Doğan Diken (24) olduğu öğrenilen gencin cansız bedeniyle karşılaştı. Hayatını kaybeden gencin cansız bedeni savcı ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışması sonrası otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı.



Yangının çıkış nedeni araştırılırken, olayla ilgili de soruşturma başlatıldı.