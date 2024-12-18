İzmir'de eski eşinin arabasını kundaklayan şüpheli tutuklandı
İzmir'in Ödemiş ilçesinde psikolojik sorunu olan Y.K. eski eşi C.K.'nin aracını kundakladı. Olayın ardından polisler tarafından kıskıvrak yakalanan adam çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Olay, geçtiğimiz pazartesi gece saat 03.20 sıralarında ilçeye bağlı İnönü Mahallesi Çağlayan Sokak'ta meydana gelmişti.
Edinilen bilgiye göre, psikolojik sorunları olduğu öğrenilen Y.K., eski karısı C.K.'ye ait park halindeki 35 EE 023 plakalı otomobili ateşe verdi. Ödemiş Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Büro Amirliği ekipleri, olayın ardından kaçan şüpheliyi takibe aldı.
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