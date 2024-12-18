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İzmir'de eski eşinin arabasını kundaklayan şüpheli tutuklandı

İHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 18.12.2024 04:09 Güncelleme: 18.12.2024 06:02
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İzmir’de eski eşinin arabasını kundaklayan şüpheli tutuklandı

İzmir'in Ödemiş ilçesinde psikolojik sorunu olan Y.K. eski eşi C.K.'nin aracını kundakladı. Olayın ardından polisler tarafından kıskıvrak yakalanan adam çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olay, geçtiğimiz pazartesi gece saat 03.20 sıralarında ilçeye bağlı İnönü Mahallesi Çağlayan Sokak'ta meydana gelmişti.

Edinilen bilgiye göre, psikolojik sorunları olduğu öğrenilen Y.K., eski karısı C.K.'ye ait park halindeki 35 EE 023 plakalı otomobili ateşe verdi. Ödemiş Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Büro Amirliği ekipleri, olayın ardından kaçan şüpheliyi takibe aldı.


Eski eşinin otomobilini kundaklamıştı, tutuklandı (İHA)Eski eşinin otomobilini kundaklamıştı, tutuklandı (İHA)

Adresi belirlenen Y.K., polis ekiplerince gözaltına alınarak emniyete götürüldü. Kundaklanma anı ise çevredeki güvenlik kameralarına anbean yansırken, emniyetteki işlemlerinin ardından dün adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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