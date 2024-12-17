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Muş'ta kalp rahatsızlığı olan bebek için ambulans uçak havalandı

İHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 17.12.2024 14:05 Güncelleme: 17.12.2024 14:07
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Muş’ta kalp rahatsızlığı olan bebek için ambulans uçak havalandı

Muş'ta kalp rahatsızlığı tespit edilen 8 aylık bebek, ambulans uçakla Ankara'ya sevk edildi.

Edinilen bilgilere göre, Aktaş ailesi bebekleri 8 yaşındaki Ömer Ali Aktaş'ın ani rahatsızlık nedeniyle Muş Devlet Hastanesi Çocuk Acil Servisi'ne getirdi. Doktorların yaptığı tetkiklerde bebeğe Fallot Tetralojisi tanısı konuldu.

Cerrahi müdahale gerekliliği üzerine İl Sağlık Müdürlüğü, bebeğin Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne nakline karar verdi. Ömer Ali Aktaş, Muş Alparslan Havalimanı'ndan havalanan ambulans uçakla Ankara'ya sevk edildi.

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