Diyarbakır’da öğretmen servisi yan yattı: 12 yaralı

(İHA)



İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Kazada yaralanan sürücü ve 11 öğretmen, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye sevk edildi.



Öğretmenlerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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