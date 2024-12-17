Atık toplama aracına kurşun yağdı: 1’i ağır 2 yaralı

Polis ekipleri Edirne'deki saldırı sonrası olay yerinde inceleme yaptı (AA)

VALİLİK AÇIKLAMA YAPTI

Edirne Valiliği'nden konuya ilişkin yapılan açıklamada olayın iki grup arasındaki husumetten kaynaklandığı belirtildi. Açıklamada, "İlimizde yaşanan silahlı saldırı olayıyla ilgili olarak, saat 12.00 sularında daha önceden aralarında husumet olduğu belirlenen iki grup arasında silahlı saldırı gerçekleşmiş, özel bir şahsa ait kağıt toplama aracında çalıştığı belirlenen 2 kişi yaralanmış olup, olayın faili şahıs silahıyla birlikte yakalanmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." denildi. Polisin olayla ilgili incelemesi sürüyor.