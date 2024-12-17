Atık toplama aracına kurşun yağdı: 1'i ağır 2 yaralı
Edirne'de bir atık toplama aracına silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda 1'i ağır olmak üzere 2 kişi yaralanırken, polis ekipleri saldırıyı düzenleyen A.D. isimli şahsı gözaltına aldı.
Edirne'de özel şirkete ait atık toplama aracına düzenlenen silahlı saldırıda 1'i ağır, 2 kişi yaralandı. Polis, saldırıyı gerçekleştiren A.D.'yi gözaltına aldı.
Olay, saat 12.00 sıralarında, Cumhuriyet Mahallesi Kuvayı Milliye Caddesi'nde meydana geldi. Özel bir şirkete ait ve üzerinde Edirne Belediyesi'nin de ambleminin bulunduğu Yücel K.'nin kullandığı 22 AAY 781 plakalı ambalaj atığı toplama kamyonetine silahla ateş açıldı. Saldırıda Yücel K. ile yanındaki Turhan G., yaralandı. Saldırgan ise olay yerinden otomobille kaçtı.
İhbar üzerine bölgeye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık görevlilerinin müdahalesinin ardından Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılıp tedaviye alındı. Yücel K.'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Saldırıya dair geniş kapsamlı operasyon başlatan polis, şüpheli A.D.'yi saklandığı evde yakalayıp gözaltına aldı. Bölgedeki güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde ise kamyonetin, otomobille takip edildiği görüldü.
VALİLİK AÇIKLAMA YAPTI
Edirne Valiliği'nden konuya ilişkin yapılan açıklamada olayın iki grup arasındaki husumetten kaynaklandığı belirtildi. Açıklamada, "İlimizde yaşanan silahlı saldırı olayıyla ilgili olarak, saat 12.00 sularında daha önceden aralarında husumet olduğu belirlenen iki grup arasında silahlı saldırı gerçekleşmiş, özel bir şahsa ait kağıt toplama aracında çalıştığı belirlenen 2 kişi yaralanmış olup, olayın faili şahıs silahıyla birlikte yakalanmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." denildi. Polisin olayla ilgili incelemesi sürüyor.
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