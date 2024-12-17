Artvin’de eğitime kar engeli! 6 ilçede okullar tatil

Artvin'de etkili olması beklenen yoğun kar yağışı nedeniyle 6 ilçede eğitime bir gün ara verildi. Artvin Valiliği, olumsuz hava şartları nedeniyle öğrencilerin ve kamu personelinin güvenliği için tedbir aldığını duyurdu.

Meteoroloji İl Müdürlüğü'nden alınan hava tahmin raporlarına göre, Artvin il merkezi ve bazı ilçelerde gece saatlerinden itibaren kar yağışı başlayacak, sabah saatlerinden itibaren ise etkisini yoğun şekilde artıracak.

6 İLÇEDE OKULLAR TATİL EDİLDİ

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Merkez ilçe ve bağlı köyler ile Ardanuç, Borçka, Şavşat, Yusufeli ve Murgul ilçelerinde ilk ve orta dereceli okullar, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri ile halk eğitim merkezlerinde 18 Aralık Çarşamba günü eğitime ara verildi. Aynı tarihte, kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan hamile, engelli ve bakmakla yükümlü olduğu engelli çocuğu bulunan personel de idari izinli sayılacak.