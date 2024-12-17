İstanbul’da sahte içki operasyonu: Çok sayıda gözaltı var

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, merdiven altı sahte alkol üretimi yapıp, piyasaya sürmeye hazırlanan şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Çalışmalarda 9-16 Aralık arasında Sultangazi, Silivri, Başakşehir, Fatih, Kadıköy ve Zeytinburnu'da tespit edilen 11 adrese operasyon düzenlendi.

6 İLÇEDE 11 AYRI OPERASYON

Polis ekipleri, operasyon kapsamında sahte içkileri boş şişelere doldurarak sahte bandrol ve etiket yapıştırıp gerçek süsü veren şüphelileri tespit etti. Sahte içkilerin tekel bayileri ve eğlence mekanlarına gönderildiği, nakliye araçları ve motokuryelerle İstanbul'da dağıtıldığı da ortaya çıktı. Ekipler, 9-16 Aralık tarihleri arasında şüphelilere yönelik, 11 ayrı operasyon düzenledi.

17 BİN 287 LİTRE SAHTE İÇKİ ELE GEÇİRİLDİ

Operasyonda 13 şüpheli yakalanırken, adreslerdeki aramalarda 17 bin 287 litre sahte içki, bin 715 şişe kaçak alkol, 4 bin 363 sahte içki bandrolü, 5 bin 400 etiketle alkol yapımında kullanılan çok sayıda malzeme ele geçirildi. Diğer yandan 2024 yılında yapılan operasyonlar ve denetimlerde 14 bin 718 dolu içki şişesi, 297 bin 624 litre sahte alkol, 928 bin 984 alkol üretiminde kullanılan malzeme ele geçirildi.

'OPERASYONLARIMIZ KARARLILIKLA DEVAM EDECEK'

Ele geçirilen sahte içkiler İstanbul Emniyet Müdürlüğü Vatan Caddesi yerleşkesinde sergilendi. İstanbul Emniyet Müdürü Selami Yıldız, sergiyi ziyaret ederek, operasyon ve denetimlerde emeği geçen personeli tebrik etti. Yıldız, "9 ve 16 Aralık 2024 tarihleri arasında Sultangazi, Silivri, Başakşehir, Fatih, Kadıköy ve Zeytinburnu ilçelerimizde kaçak alkol imal eden sahte alkol imal eden 11 farklı adrese operasyon gerçekleştirilmiş, çok sayıda kaçak alkol ele geçirilmiştir. Gerçekleştirilen operasyonlarda 13 şüpheli gözaltına alınmış, 10 şüpheliye adi kontrol hükümleri uygulanmış, 2 kişi tutuklanmış, biri hakkında ise adli işlemler devam etmektedir. Halk sağlığını tehdit eden bu kaçak alkol imal eden merkezlere yönelik operasyonlarımız kararlılıkla devam edecektir. Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele ekiplerimizi tebrik ediyorum. İyi çalışmalar diliyorum" dedi.