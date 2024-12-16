Yoğun sis beraberinde kazayı getirdi! Otomobil polis otosunu çaptı: 3 yaralı
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Denizli'de etkili olan yoğun sis kazaya neden oldu. M.K., (74) yönetimindeki otomobil, polis aracına çarptı. Kazada 3 polis memuru yaralandı. Yaralılar, ihbarla olay yerine gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaza, Denizli-Antalya karayolu Tavas makası mevkiinde meydana geldi.
Edinilen bilgilere göre, M.K (74) idaresindeki 09 EH 424 plakalı otomobil, yoğun sis nedeniyle bölgede bulunan trafik ekip aracına çarptı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
3 POLİS YARALANDI
Kazada yaralanan polis memurları Ö.E., B.G. ve M.T., sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapıldıktan sonra Pamukkale Üniversite Hastanesine kaldırıldı.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Hastanede tedavi altına alınan polis memurlarının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.