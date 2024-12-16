Bursa’da soba faciası: Yüzü yandı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde benzinle sobayı tutuştururken yüzü yanan genç hastanede tedavi altına alındı.

Bursa'da sobayı tutuştururken yüzü yanan genç hastaneye kaldırıldı (AA)

Alanyurt Yunus Emre Mahallesi Yunus Emre Caddesi'ndeki bir evde Cihat M. (20) benzinle sobayı yakmak istedi.



Sobayı tutuşturduğu sırada benzinin alev almasıyla yüzünde yanıklar oluşan genç, yakınları tarafından İnegöl Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

Hastane tedavi altına alınan gencin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.