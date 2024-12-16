Bursa'da soba faciası: Yüzü yandı
Bursa'nın İnegöl ilçesinde ısınmak için sobasına benzin dökerek yakmaya çalışan bir kişi, benzinin alevlenmesiyle birlikte yüzü yandı. İhbarla olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı genci hastaneye kaldırdı.
Bursa'nın İnegöl ilçesinde benzinle sobayı tutuştururken yüzü yanan genç hastanede tedavi altına alındı.
Alanyurt Yunus Emre Mahallesi Yunus Emre Caddesi'ndeki bir evde Cihat M. (20) benzinle sobayı yakmak istedi.
Sobayı tutuşturduğu sırada benzinin alev almasıyla yüzünde yanıklar oluşan genç, yakınları tarafından İnegöl Devlet Hastanesi'ne götürüldü.
Hastane tedavi altına alınan gencin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.