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Samsun'da akaryakıt istasyonunda korkutan yangın!

DHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 16.12.2024 22:21 Güncelleme: 16.12.2024 22:22
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Samsun’da akaryakıt istasyonunda korkutan yangın!

Samsun'un Atakum ilçesindeki bir akaryakıt istasyonuna gelen minibüs yanmaya başladı. İstasyon görevlilerin yangın tüpleriyle müdahale ettiği alevler söndürüldü.

Olay, bu akşam saat 18.30 sıralarında Atakum ilçesi Denizevleri Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerindeki bir akaryakıt istasyonunda meydana geldi.

Seyir halindeyken minibüsün motor kısmından dumanlar çıktığını fark eden sürücü aracı akaryakıt istasyonuna çekerek yardım istedi.

İstasyon görevlileri, yangın tüpüyle alevleri söndürdü.

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