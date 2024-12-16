Malatya Akçadağ’da 2 bin 804 köy evi için çalışmalar sürüyor

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023 depremlerde büyük hasar gören Malatya'da, kentin yeniden inşası için başlatılan çalışmaları sürüyor. Depremlerde yapı stoku önemli oranda hasar gören Akçadağ ilçesinde 2 bin 804 köy evi çalışmalarında ise sona doğru yaklaşılırken, ilçeye bağlı Bahri Mahallesi'nde yapımı tamamlanan 224 konutun kısa bir süre sonra hak sahiplerine teslim edilmesi planlanıyor.

Bahri Mahallesi'nde çalışmaların 3 etap şeklinde gerçekleştirildiğini aktaran Mahalle Muhtarı Yusuf Duman, ilk iki etapta tamamlanan 224 konutun birkaç ay içerisinde hak sahiplerine teslim edileceğini söyledi.

Üçüncü etaptaki 15 konut içinde çalışmaların devam ettiğini kaydeden Muhtar Duman, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'a ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkürlerini sunduğunu belirtti.