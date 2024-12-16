Bursa’da araca halat bağlayıp kayak yaptılar halay çektiler

Kış turizminin önemli merkezlerinden biri olan Uludağ, beyaz gelinliğini giydi. Kar kalınlığı 30 santimetreyi geçti.

Durumu gören vatandaşlar ise Uludağ'a akın etti. Bazı vatandaşlar araçların arkasına bağladıkları halatlar ile kayak yaparken, bazıları ise kar yağışını halay çekerek kutladı. Eğlenceli anlar saniye saniye amatör kameraya yansırken, kar topu oynayan bir vatandaş ise 5 metre yükseklikten düştü. Yaralanan vatandaş tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı.

Öte yandan yoğun kar yağışıyla birlikte yollarda kalan araç sürücüleri ise halatlarla birbirlerini kurtardılar.

Jandarma ekipleri 8.kilometreden itibaren zincirsiz araçların çıkışına izin vermiyor.