Cesedi yanmış halde bulunmuştu! Kan donduran ’böbrek’ iddiası

Zonduldak'ta ormanda yanmış cesedi bulunan kaçak maden ocağı çalışanı Afganistan uyruklu Vezir Mohammad Nourtani (50) ile birlikte çalışan 2 kuzen, çektikleri video ile kendilerine zorla 'bir şey görmedikleri' yönünde ifade verdirildiğini belirtip, olay günü yaşananları anlattı. Şu an İran'da bulunan ve çektikleri videoyu Nourtani'nin eşine gönderen 2 kuzen, kaçak madende böbrek pazarlığı yaşandığını anlattı. Eşinin böbreği için öldürüldüğünü iddia eden Kamergül Meliki, "Şu ana kadar kocamı böbreği için öldürdüğünü düşünüyordum, bu video ile emin oldum" dedi.

Olay, 10 Kasım 2023'te Kırat Mahallesi Koca Osman Sokak'ta meydana geldi. Yoldan geçenler, yandaki ormanda yanmış cesedi fark edip, ihbarda bulundu. Benzin dökülüp yakıldığı belirlenen ceset, otopsi için Atatürk Devlet Hastanesi'nin morguna götürüldü. Cesedin kaçak olarak işletilen maden ocağında çalışan 3 çocuk babası Afganistan uyruklu Vezir Mohammad Nourtani'ye ait olduğu belirlendi. Otopside Nourtani'nin 9 Kasım 2023'te öldüğü tespit edilirken, ailesinin ceset bulunmadan önce kayıp başvurusunda bulunduğu öğrenildi.