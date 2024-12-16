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Konya’da panik anlar! Otomobil alev topuna döndü

İHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 16.12.2024 23:13
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Konya’da panik anlar! Otomobil alev topuna döndü

Konya’nın Karapınar ilçesinde seyir halindeki otomobil alev alev yandı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kısa sürede söndürüldü. Yanan otomobil adeta demir yığınına döndü.

Konya'nın Karapınar ilçesinde seyir halindeki otomobil alev alev yandı.

Olay, akşam saatlerinde Konya-Adana Karayolu Karapınar ilçesi Acıgöl yakınlarında yaşandı. Edinilen bilgiye göre, M.Ö., içinde eşi ve kızının da bulunduğu 70 FT 337 plakalı LPG'li otomobille seyir halindeyken araç bir anda alev aldı. Sürücü hemen otomobili durdurup, eşi ve kızını araçtan çıkardı.

ARAÇ KÜLE DÖNDÜ

Bu sırada büyüyen yangın aracı tamamen sardı. İtfaiyeden yardım isteyen M.Ö., yol kenarından topladığı kar birikintileriyle alevleri söndürmeye çalıştı ancak başarılı olamadı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kısa sürede söndürüldü. Yanan otomobil adeta demir yığınına döndü.

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