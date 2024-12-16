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Afyonkarahisar'da alevler geceyi aydınlattı!

İHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 16.12.2024 23:11
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Afyonkarahisar’da alevler geceyi aydınlattı!

Afyonkarahisar'da iki katlı bağ evinde çıkan yangın korku dolu anlara neden oldu. Yangında ihbar üzerine bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Alevler yaklaşık 1 saatlik çalışma sonucu söndürüldü.

Afyonkarahisar'da iki katlı bağ evi, çıkan yangında alevlere teslim oldu.

Olay, Sandıklı ilçesi Başağaç köyü yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Hasan K.'ye ait iki katlı bağ evinden dumanlar çıktığını gören çevre sakinleri durumu itfaiyeye bildirerek yardım istedi.

1 SAATLİK ÇALIŞMA İLE SÖNDÜRÜLDÜ

Afyonkarahisar-Antalya karayolunun hemen yanı başındaki evde çıkan yangında alevler kısa sürede binayı sardı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangın ekiplerin yaklaşık 1 saat süren müdahalesi ile söndürülebildi. Ekiplerin bölgedeki soğutma çalışmaları devam ederken, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

te yandan, yangın vatandaşlar tarafından cep telefonu ile görüntülendi.

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