Batman’da kurşun yağmuru! Park halindeki araç delik deşik oldu

Batman'da park halindeki otomobil kurşunlandı.

Edinilen bilgilere göre, Belde Mahallesi'nde park halindeki 01 DOR 23 plakalı otomobil kimliği belirsiz kişilerce kurşunlandı. Silah seslerini duyan çevredeki vatandaşların durumu bildirmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis sevk edildi.

Olayda yaralanan olmazken, polis olayla ilgili inceleme başlattı.