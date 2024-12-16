"Hoşçakal" vurgunu! Coin aldırarak yüzlerce kişiyi dolandırdı iddiası

Dolandırma amaçlı kurulduğu iddia edilen sistem (DHA)

"PARA ÇEKMEK İSTEDİK BAHANE ÜRETTİLER"

Platforma katılarak mağdur olduğunu iddia eden Sinem Kunal, "Ağustos ayında Instagram üzerinden gördüğümüz bir reklam üzerine bizi Ece Akar denilen bir asistana yönlendirdiler. Profesör Kaan Demir ve Emre Yılmaz tarafından borsa derslerine dahil edildik. 2 ay boyunca düzenli bir şekilde günde 3 defa borsa dersleri dinledik. Bunun karşılığında da Kaan Demir, TTC Global yarışmasında yarıştığını iddia ederek bizden oy talep etti. Verdiğimiz oylar karşılığında biz dersleri dinledik. Hisse senedi önerilerinde bulundular. Gerçekten gösterdikleri hisse senetleri yükseliyordu. Düşecek dedikleri gerçekten düşüyordu. Bunun üzerine bizim 2 ay boyunca güvenimizi sağladılar. Eylül sonuna doğru ikinci olduğunu iddia etti ve gerçekten ödül aldığının internette resimleri vardı. Buna inanarak bize HG digital borsa uygulamasını yükletti ve buradan kripto para önerisinde bulundu. Söylediği kripto paralar, hisse senetlerindeki gibi gerçekten yükseliyordu. Birçok mağdur daha fazla para yatırdı. Fakat biz para çekmek istediğimiz zaman bin tane bahaneyle biz bu paraları çekemedik. Kimisinden vergi istedi. Kimisinden bloke koydu. Kimisinden vergi talep ettiler. Vergisini yatırın öyle çekin dediler." diye konuştu.

"600 KİŞİYE ULAŞABİLDİK"

Kunal mağdurların sadece belirli bir kısmına ulaşabildiklerini söyleyerek, "Birçok kişi dolandırıldığını anladığı anda iş işten geçmişti ve uygulama üzerinden yüklettikleri HG digital borsa uygulaması kapanmıştı. Şu anda bizim bildiğimiz 600 mağdur var. Ortalama bir fiyat verecek olursam, 500 bin lira kaybetti her bir kişi diyebilirim. Çok fazla mağdur var. Evini satan var; arabasını satan var. Aynı zamanda intihar etmek isteyen var. Gerçekten mağdurlar çok fazla. Biz sadece 600 kişiye ulaşabildik" dedi.

"YAZILIMLA COİNLERİ KENDİSİ YÜKSELTİYORMUŞ"

Mağdur olduğunu iddia eden Bahar Keçecioğlu ise, "Hesap açtırdı bize. 'Buraya hisse senetlerinizi satın ve buraya yönlenin' dedi. Kripto paraların altcoin'lerini aldırarak, 'Size para kazandıracağım ve bu kaybettiğiniz zararı elimine edeceksiniz. Daha fazla para kazanarak hayallerinizi gerçekleştireceksiniz' dedi. XYZ, NMT gibi çeşitli altcoin'ler aldırdı. Meğerse bu coin'leri kendisi yükseltiyormuş yazılım programıyla. Bu coinler yükseldi. Yükseldikçe de biz sevindik ki paramıza para kattık diye. Fakat ne zaman kandırıldığımızı, dolandırıldığımızı anladık. Bu borsadan para çekmek istediğimizde paramızı çektirmedi. Hesaplara bloke koydu ve 'Paranızı çekemezsiniz, şu kadar vergi yatıracaksınız. Biz Türkiye'de hesap açacağız, şube açacağız ve şube açtığımız için bu paraları çekin. Fakat bu paraları çekerken yüzde 10'unu vergi olarak ödeyeceksiniz' dedi" ifadelerini kullandı.