Midesinden kapsül kapsül zehir çıktı

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda polisin yaptığı risk analizi sonrasında şüphelenilerek durdurulan İran uyruklu Z.V.'nin üzerinde yapılan aramada uyuşturucu madde bulundu. Hastanede yapılan doktor kontrolünde ise midesinde 31 kapsül içerisinde daha fazla uyuşturucu madde tespit edildi. Türkiye'ye toplamda 599 gram uyuşturucu madde sokmaya çalışan İran uyruklu şüpheli tutuklandı.

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda Türkiye'ye giren yabancılar üzerinde çeşitli risk analizleri yapan polis ekipleri, 13 Aralık'ta İran'ın başkenti Tahran'dan gelen bir turist üzerinde yoğunlaştı. Risk analizi sonrasında şüpheli olduğu değerlendirilen İran uyruklu Z.V.'yi durduran ekipler, yaptıkları üst aramasında 295 gram uyuşturucu madde buldu. Gözaltına alınan şüpheli, doktor muayenesi için hastaneye sevk edildi. Burada yapılan muayenede şüphelinin midesinde 31 kapsül içerisinde 304 gram daha uyuşturucu madde bulunduğu tespit edildi. Polis, toplam 599 gram uyuşturucu maddeyi muhafaza altına aldı.

"7500 LİRA KARŞILIĞI İLAÇ GÖTÜRECEĞİM SÖYLENDİ"

Havalimanı polisinin işlemlerini tamamladığı İran uyruklu şüpheli Z.V., daha sonra sorgulanmak üzere Anadolu Adalet Sarayı'na getirildi. Şüphelinin savcılıktaki ifadesinde, "Bana 7500 lira para karşılığında anestezi ilacı götürüleceği söylendi. Bunların bir kısmını yuttum, bir kısmını da kıyafetlerimin içerisine sakladım. Uyuşturucu madde olduğunu bilmiyordum. Hastanede bütün maddeler çıkartıldı. Ben çok normal bir şekilde yürüyordum. Sadece beni çevirmediler. Birkaç kişiyi daha çevirdiler. Uyuşturucu madde olduğunu bilmediğim için tedirgin olmadım. Başka bir gelirim yok, 2 küçük çocuğum var" dediği öğrenildi. İfadesinin ardından mahkemeye sevk edilen şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi.