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Fethiye'de 14 yıl hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı!

AA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 16.12.2024 23:26
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Fethiye’de 14 yıl hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı!

Muğla'nın Fethiye ilçesinde emniyet ekipleri tarafından yürütlen çalışmalarda, hakkında 14 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde hakkında 14 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

"Hırsızlık" suçundan 14 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü, ekiplerce yakalandı. Hükümlü, adliyedeki işlemlerin ardından cezaevine gönderildi.

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