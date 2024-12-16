Fethiye'de 14 yıl hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı!
Muğla'nın Fethiye ilçesinde emniyet ekipleri tarafından yürütlen çalışmalarda, hakkında 14 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.
Muğla'nın Fethiye ilçesinde hakkında 14 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.
"Hırsızlık" suçundan 14 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü, ekiplerce yakalandı. Hükümlü, adliyedeki işlemlerin ardından cezaevine gönderildi.