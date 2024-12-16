Bingöl’de uyuşturucu operasyonu! 2 tutuklu

Bingöl'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 5 kilo 568 gram esrar ele geçirildi.

Bingöl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı NARKO Timleri, uyuşturucu ve uyarıcı madde imalat ve ticareti yaparak haksız kazanç sağlayan şahısların faaliyetlerinin önlenmesine ve tespit edilerek yakalanmasına yönelik çalışma gerçekleştirdi.

Yapılan çalışmalarda şüpheli 4 şahsın kaldığı evde yapılan aramada 8 parça halinde toplam daralı ağırlığı 5 kilo 568 gram toz esrar, 1 adet hassas terazi, uyuşturucu madde paketlemede kullanıldığı değerlendirilen 2 çift eldiven ve uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen bin 790 lira ele geçirildi. 2 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, 2 şahıs adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.