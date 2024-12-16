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Kocaeli'nde korkutan yangın! Malzemeler küle döndü

İHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 16.12.2024 23:29
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Kocaeli’nde korkutan yangın! Malzemeler küle döndü

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde elektronik eşya tamirinin yapıldığı iş yerinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürülürken yangında iş yerinde bulunan çok sayıda elektronik malzeme kül oldu.

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde elektronik eşya tamirinin yapıldığı iş yerinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Yangında iş yerinde bulunan çok sayıda elektronik malzeme kül oldu.

Yangın, Akçakoca Mahallesi Saadettin Yalım Caddesi'nde bulunan elektronik eşya tamirinin yapıldığı iş yerinde meydana geldi. İş yerinden dumanların yükseldiğini gören vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak, yangına müdahale etti.

KULLANILAMAZ HALE GELDİ

İhbar üzerine adrese itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin söndürdüğü yangında, iş yerindeki çok sayıda elektronik malzeme kullanılamaz hale geldi.
Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

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