Elazığ’da aç kalan domuz sürüsü yerleşim yerine indi

Elazığ'da aç kalan yaban domuzları, yerleşim yeri yakınına inerek yiyecek aradı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Doğada kar yağışı nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan domuz sürücü, akşam saatlerinde Baskil ilçesi Hacıhüseyinler köyüne indi. Evlerin etrafında yiyecek arayan domuzlar daha sonra gözden kayboldu. O anlar güvenlik kameraları tarafından görüntülendi.