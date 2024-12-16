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Elazığ'da aç kalan domuz sürüsü yerleşim yerine indi

İHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 16.12.2024 23:41
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Elazığ’da aç kalan domuz sürüsü yerleşim yerine indi

Elazığ'da aç kalan yaban domuzları, yerleşim yeri yakınına inerek yiyecek aradı. Evlerin etrafında yiyecek arayan domuzlar daha sonra gözden kayboldu.

Elazığ'da aç kalan yaban domuzları, yerleşim yeri yakınına inerek yiyecek aradı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Doğada kar yağışı nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan domuz sürücü, akşam saatlerinde Baskil ilçesi Hacıhüseyinler köyüne indi. Evlerin etrafında yiyecek arayan domuzlar daha sonra gözden kayboldu. O anlar güvenlik kameraları tarafından görüntülendi.

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