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Mide ve bağırsaklarında uyuşturucu çıktı

İHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 16.12.2024 23:41
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Mide ve bağırsaklarında uyuşturucu çıktı

Samsun'un Çarşamba ilçesinde polis ekipleri tarafından bir eve düzenenlenen uyuşturucu operasyonunda yabancı uyruklu bir kişi yakalandı. Hastanede yapılan kontrollerde şahsın mide ve bağırsaklarında 51 kapsül uyuşturucu çıktı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Çarşamba ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yabancı uyruklu R.B. (21) gözaltına alındı.

R.B.'nin hastanede çekilen röntgen filminde mide ve bağırsaklarında 51 kapsül içinde toplam 309 gram metamfetamin ele geçirildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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