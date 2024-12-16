Mersin’de fazla kömür faciayı getirdi! Yaralılar var

Mersin'in Tarsus ilçesinde yanan sobaya fazla atılan kömür patlama ve yangına neden oldu. Olayda aynı aileden 5 kişi yaralandı.

Yangın, ilçeye bağlı Yunus Emre Mahallesi 4518. Sokak'ta 2 katlı binanın üst katında çıktı. Alınan bilgiye göre, İ.A.'nın ikamet ettiği evde yanan sobaya fazla atılan kömür, aşırı ısınmadan dolayı genleşme nedeniyle patlayarak yangına neden oldu.

O sırada evde bulunan İ.A. ile aynı aileden A.A., M.A., A.A. ve K.A. yaralandı. Olay yerine sağlık ve Mersin Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınırken, yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.