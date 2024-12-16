Kocaeli'nde iş yerinde korkutan yangın! Alevler kontrol altına alındı
Kocaeli'nin İzmit ilçesinde elektronik eşya tamirinin yapıldığı iş yerinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Yangında iş yerinde bulunan çok sayıda elektronik malzeme kül oldu.
Yangın, Akçakoca Mahallesi Saadettin Yalım Caddesi'nde bulunan elektronik eşya tamirinin yapıldığı iş yerinde meydana geldi.
İş yerinden dumanların yükseldiğini gören vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak, yangına müdahale etti. İhbar üzerine adrese itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin söndürdüğü yangında, iş yerindeki çok sayıda elektronik malzeme kullanılamaz hale geldi.
Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.
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