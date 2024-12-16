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İstanbul'da asker eğlencesinde trafiği birbirine kattılar!

AA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 16.12.2024 23:00
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İstanbul’da asker eğlencesinde trafiği birbirine kattılar!

Sosyal medyada yayılan o görüntüler emniyet ekiplerini harekete geçirdi. Pendik'te asker eğlencesinde yolu kapatarak trafik güvenliğini tehlikeye düşürdüğü belirlenen sürücü yakalandı.

Pendik'te asker eğlencesinde yolu kapatarak trafik güvenliğini tehlikeye düşürdüğü belirlenen sürücü yakalandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü görevlileri, sosyal medyada "asker eğlencesi yapan bir grup yolu kesmiş" başlığıyla paylaşılan görüntüler üzerine çalışma başlattı.

O SÜRÜCÜ YAKALANDI

İncelemede, trafik güvenliğini tehlikeye düşürecek şekilde araç kullanıp yolu trafiğe kapattığı tespit edilen sürücü U.K. yakalandı.

Sürücüye, Karayolları Trafik Kanunu'nun, "trafik düzeni ile alakalı hususlara uymamak", "trafiği güçlendirecek şekilde hareketlerde bulunmak" ve "duraklamanın yasak olduğu yerlerde duraklamak" maddeleri gereğince idari para cezası uygulandı.

Emniyete götürülen sürücü hakkında, "trafik güvenliğini tehlikeye düşürmek" suçundan adli işlem başlatıldı.

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