Sokakta yaşayan engelli adam ölü bulundu! Valilik açıkladı: Huzurevinde kalmayı reddetti
İzmir'de sokakta yaşayan bedensel engelli Adnan Kale (58), vatandaşlar tarafından sokakta ölü bulundu. Kale'nin ölmeden 1 gün önce kendisini cep telefonu ile kaydeden kişiye 'Engelliyim, gidecek yerim yok' dediği öğrenilirken, İzmir Valiliği ise bazı basın organları ve sosyal medyada yer alan 'Engelliyim gidecek yerim yok, diyen adam ölü bulundu' başlıklı haberlere ilişkin açıklama yaptı. Valilik açıklamasında, 'Kale, sosyal ve ekonomik yoksunluk içerisinde ve kısmi olarak bakıma muhtaç olması nedeniyle, 2018 yılından itibaren çeşitli defalar huzurevine yerleştirilmiş, yine Valilik Onayı ile İzmir'de özel bir bakım merkezinde kalırken daha öncekilerde olduğu üzere kendi isteği ile özel bakım merkezinden ayrılmıştır.' ifadelerine yer verildi.
Buca ilçesi Güven Mahallesi 392 Sokak'ta, olay meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokakta tek başına yaşayan ve bir apartmanın altında yaşayan adam, dün bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
Görüntülerde yardım isteyen ve soğuktan öleceğini söyleyen 58 yaşındaki Adnan Kale, sabah saatlerinde vatandaşlar tarafından hareketsiz halde yatarken görüldü. Durumun bildirilmesi üzerine sokağa gelen sağlık ekipleri, yaptıkları kontrolde Kale'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Belediye doktorları tarafından yapılan kontrollerde Adnan Kale'nin vücudunda darp izi olmadığı tespit edildi. Adnan Kale'nin cansız bedeni, yapılan kontrolün ardından İzmir Büyükşehir Belediyesi Mezarlıklar Müdürlüğüne götürüldü.
İZMİR VALİLİĞİ'NDEN AÇIKLAMA
Olayla ilgili İzmir Valiliği, yazılı açıklamada bulundu. Valilik tarafından bazı basın organları ve sosyal medyada 'Engelliyim gidecek yerim yok, diyen adam ölü bulundu' başlıklı paylaşım ve haberlere ilişkin yapılan açıklamada, Kale'nin 2018 yılından itibaren huzurevi ve bakım merkezlerine yerleştirildiğini, ancak kendisinin reddetmesi üzerine sokakta kaldığı belirtildi. Yapılan açıklamada, "Bugün bazı basın organları ve sosyal medya platformlarında yer alan 'Engelliyim gidecek yerim yok, diyen adam ölü bulundu' haberleri üzerine açıklama yapma ihtiyacı hasıl olmuştur. Söz konusu haberlere konu olan 1966 doğumlu Adnan Kale isimli vatandaş, bedensel engelli olup, kısmi engelli sağlık raporu bulunmaktadır. Kale, sosyal ve ekonomik yoksunluk içerisinde ve kısmi olarak bakıma muhtaç olması nedeniyle, 2018 yılından itibaren çeşitli defalar huzurevine yerleştirilmiş, yine Valilik Onayı ile İzmir'de özel bir bakım merkezinde kalırken daha öncekilerde olduğu üzere kendi isteği ile özel bakım merkezinden ayrılmıştır. Adnan Kale hakkında Buca Güven Mahallesinde sokakta yaşamaya başladığı ile ilgili ihbarlar alınması üzerine yeniden takibi yapılmış, sosyal inceleme raporları düzenlenmiştir. Kale, huzurevinde kalmayı reddetmiş; görevli ekiplere, Güven Mahallesi Muhtarı ve kolluk kuvvetlerine huzurevine gitmek istemediğini müteaddit defalar belirtmiştir. 14.12.2024 sabah saatlerinde görevli personelce huzurevine yerleştirilmek üzere tekrar Kale'nin bulunduğu mahalleye gidildiğinde vefat ettiği bilgisi edinilmiştir" denildi.
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