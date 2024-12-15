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İzmir'de kayalıklardan düşen avcıyı itfaiye ekipleri kurtardı

İHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 15.12.2024 05:01 Güncelleme: 15.12.2024 05:16
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İzmir’de kayalıklardan düşen avcıyı itfaiye ekipleri kurtardı

İzmir'in Çeşme ilçesinde sarp kayalıkta avcılık yaparken düşen ve ayağından yaralanan bir kişi, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kurtarıldı. Yaralı adam itfaiye ekipleri tarafından sağlık ekiplerine teslim edilerek hastaneye kaldırıldı.

Edinilen bilgiye göre, Çeşme ilçesi Ildır Mahallesi'ndeki sarp kayalık arazide avcılık yapan bir kişi, kayalıktan düşerek sol bacağından yaralandı.

İzmir'de avcılık yaparken kayalıklardan düşüp yaralanan kişi kurtarıldı (İHA)İzmir'de avcılık yaparken kayalıklardan düşüp yaralanan kişi kurtarıldı (İHA)

Durumun 112 Acil Sağlık ve itfaiye ekiplerine bildirilmesi sonucu olay yerine gelen ekipler, araçla ulaşımın olmadığı bölgeden yaralıyı sedyeyle 200 metre aşağıdaki deniz kenarına indirdi.

Sahil Güvenlik ekiplerinin de desteğiyle deniz yoluyla yakınlardaki bir limana taşınan yaralı vatandaş, burada sağlık ekiplerine teslim edildi. Hastaneye kaldırılan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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