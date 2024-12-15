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Ankara'da acı olay: Avlanırken kuzenini vurdu

DHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 15.12.2024 03:50
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Ankara’da acı olay: Avlanırken kuzenini vurdu

Ankara'nın Çubuk ilçesinde M.A. (17), avlandığı sırada ruhsatsız tüfeğinin ateş alması sonucu kuzeni Z.Y.A.'yı (12) başından vurdu. Şanssız çocuk olay yerinde hayatını kaybederken, M.A ise gözaltına alındı. İşte detaylar...

Olay, öğle saatlerinde Çubuk ilçesine 20 kilometre uzaklıkta bulunan Küçükali Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, mahallenin yakınlarında avlanmaya giden kuzenlerden M.A.'nın elindeki ruhsatsız av tüfeği kazara ateş aldı.

17 yaşındaki çocuk, 12 yaşındaki kuzenini avda kazara öldürdü (DHA)17 yaşındaki çocuk, 12 yaşındaki kuzenini avda kazara öldürdü (DHA)

Silahın ateş almasıyla Z.Y.A. başından vurulurken, ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde talihsiz çocuğun yaşamını yitirdiği belirlendi. Z.Y.A.'nın cansız bedeni, olay yerinde yapılan incelemenin ardından morga kaldırıldı.

M.A. polis ekiplerince gözaltına alınırken, olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.

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