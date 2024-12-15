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Sinop'ta feci kaza! Otomobille yolcu otobüsünün çarpıştı: 2 kişi hayatını kaybetti

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 15.12.2024 02:16
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Sinop’ta feci kaza! Otomobille yolcu otobüsünün çarpıştı: 2 kişi hayatını kaybetti

Sinop'ta otomobille yolcu otobüsünün çarpışması sonucu 2 kişi yaşamını yitirdi. Cesetler, incelemelerin ardından Sinop Atatürk Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

H.A. idaresindeki 34 TJ 5336 plakalı otomobil, Sinop-Boyabat kara yolunun 4'üncü kilometresinde aynı yönde seyreden B.K. yönetimindeki 57 AV 650 plakalı yolcu otobüsüyle çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, emniyet, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada, otomobil sürücüsü ile aynı araçta bulunan K.A. hayatını kaybetti.

Cesetler, incelemelerin ardından Sinop Atatürk Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

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