Bursa’da mobilya yüklü kamyonet alevlere teslim oldu

Bursa'da mobilya yüklü kamyonet alev alev yandı; o anlar kamerada (DHA)

Kamyonet alev alev yanarken, şoför ve çevredekiler yangına müdahale etmeye çalıştı. İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın itfaiye ekiplerince söndürülürken, kamyonet kullanılmaz hale geldi.

Cep telefonu kamerasıyla da kaydedilen yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.