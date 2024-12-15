Bursa'da mobilya yüklü kamyonet alevlere teslim oldu
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Bursa'nın İnegöl ilçesinde Doğan G. yönetimindeki mobilya yüklü kamyonet seyir halindeyken alev aldı. İhbarla olay yerine gelen itfaiye ekipleri alevleri söndürdü. Çıkan yangında kamyonet kullanılamaz hale geldi.
Kamyonet alev alev yanarken, şoför ve çevredekiler yangına müdahale etmeye çalıştı. İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın itfaiye ekiplerince söndürülürken, kamyonet kullanılmaz hale geldi.
Cep telefonu kamerasıyla da kaydedilen yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.