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Bursa'da mobilya yüklü kamyonet alevlere teslim oldu

DHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 15.12.2024 02:20
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Bursa’da mobilya yüklü kamyonet alevlere teslim oldu

Bursa'nın İnegöl ilçesinde Doğan G. yönetimindeki mobilya yüklü kamyonet seyir halindeyken alev aldı. İhbarla olay yerine gelen itfaiye ekipleri alevleri söndürdü. Çıkan yangında kamyonet kullanılamaz hale geldi.

Yangın, saat 22.00 sıralarında İnegöl- Yenişehir yolu üzerinde meydana geldi.

İnegöl'den Yenişehir'e seyir halinde olan Doğan G. yönetimindeki 53 FL 134 plakalı mobilya yüklü kamyonette yangın çıktı. Dumanı fark eden şoför kamyoneti yol kenarına çekti.

Bursa'da mobilya yüklü kamyonet alev alev yandı; o anlar kamerada (DHA)Bursa'da mobilya yüklü kamyonet alev alev yandı; o anlar kamerada (DHA)

Kamyonet alev alev yanarken, şoför ve çevredekiler yangına müdahale etmeye çalıştı. İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın itfaiye ekiplerince söndürülürken, kamyonet kullanılmaz hale geldi.

Cep telefonu kamerasıyla da kaydedilen yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

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