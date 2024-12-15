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Borç krizi aile katliamına dönüştü! Annesini boğdu kardeşine kurşun yağdırdı

AA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 15.12.2024 00:35 Güncelleme: 15.12.2024 02:04
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Borç krizi aile katliamına dönüştü! Annesini boğdu kardeşine kurşun yağdırdı

Korkunç olay Sivas'ta gerçekleşti. Bir kişi önce annesini poşetle boğarak daha sonra da ikiz kardeşini tabancayla vurarak öldürdü. Şahıs, polis ekipleri tarafından gözaltına alınırken emniyetteki ifadesinde cinayeti itiraf etti. H.K, ifadesinde, annesi ve ikiz kardeşi ile aralarında alacak verecek meselesi olduğu ve cinayeti bu yüzden işlediğini söyledi. İşte detaylar...

Kılavuz Mahallesi Şehzade Sokak'ta 4 katlı apartmanın giriş katında yaşayan Ş.K. (67) ve H.K'dan (46) haber alamayan komşuları, durumu polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi.



Eve gelen itfaiye ekipleri, pencereden içeri girdiklerinde anne ve oğlunun cansız bedenleriyle karşılaştı.

Sivas'ta bir kişi annesi ve ikiz kardeşini öldürdü (DHA)Sivas'ta bir kişi annesi ve ikiz kardeşini öldürdü (DHA)

Yapılan incelemede anne Ş.K'nin evin mutfağında kafasına geçirilen poşetle boğularak, eczacı kalfası oğlu H.K'nin ise evin koridorunda tabancayla başından vurularak öldürüldüğü belirlendi.

Sivas'ta bir kişi annesi ve ikiz kardeşini öldürdü (DHA)Sivas'ta bir kişi annesi ve ikiz kardeşini öldürdü (DHA)

Olayın ardından geniş çaplı inceleme başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, katil zanlısı olarak Ş.K'nin oğlu H.K'yi (46) gözaltına aldı.

İFADESİ TÜYLER ÜRPERTTİ

H.K'nin emniyetteki ilk ifadesinde, annesi ve ikiz kardeşi ile aralarında alacak verecek meselesi olduğu ve cinayeti bu yüzden işlediğini söylediği öğrenildi.

H.K'nin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Diğer yandan olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından anne ve oğlunun cenazeleri, otopsi için Sivas Cumhuriyet Üniversitesi (SCÜ) Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

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