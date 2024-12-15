Borç krizi aile katliamına dönüştü! Annesini boğdu kardeşine kurşun yağdırdı

Sivas'ta bir kişi annesi ve ikiz kardeşini öldürdü (DHA)

Olayın ardından geniş çaplı inceleme başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, katil zanlısı olarak Ş.K'nin oğlu H.K'yi (46) gözaltına aldı.

İFADESİ TÜYLER ÜRPERTTİ



H.K'nin emniyetteki ilk ifadesinde, annesi ve ikiz kardeşi ile aralarında alacak verecek meselesi olduğu ve cinayeti bu yüzden işlediğini söylediği öğrenildi.



H.K'nin emniyetteki işlemleri devam ediyor.



Diğer yandan olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından anne ve oğlunun cenazeleri, otopsi için Sivas Cumhuriyet Üniversitesi (SCÜ) Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.