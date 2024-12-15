Şanlıurfa’daki şüpheli ölümde aileden itiraz: Verdiği son şans ölümüne neden oldu

Ebe hemşire Pınar B,, infaz koruma memuru olan eşi Rıdvan B.'nin (31) aracında olduğu sırada eşine ait silahtan çıkan kurşunla göğsünden yaralandı.

Pınar hastanede öldü, kocası ise kolundan hafif yaralandı. 'Eşi kasten öldürmek' suçundan tutuklanan Rıdvan B., 3 ay sonra 11 Haziran'da tahliye edildi. Ev hapsi kararı da kaldırıldı. Savcılık karara itiraz etti ancak mahkeme itirazı reddetti.

Ebe hemşire Pınar B.

"ADİL YARGILAMA İSTİYORUZ"

Kızlarının intihar etmediğini, cinayete kurban gittiğini savunan Adıyamanlı aile hukuk mücadelesi başlattı. Öğretmen olarak görev yaptığı Kahramanmaraş'ta kız kardeşi için gece gündüz çaba harcayan Erdal Sevim, adalet yerini bulana kadar mücadelesini sürdüreceğini ifade etti.

Erdal Sevim, "Olay gerçekleştiğinde Rıdvan B. sağlık ya da emniyet güçlerine haber vermedi. Hastane yerine babasının evine gitmiş. Biz yargılama ve soruşturma sürecinde şahsın adil bir şekilde yargılanmadığını düşünüyoruz. Etkin soruşturma ve adil yargılanma talep ediyoruz. Dosyada birçok şüphe, birçok çelişki var ve bu çelişkilerin giderilmesini istiyoruz." dedi.

"ASLA VAZGEÇMEYECEĞİM"

Çelişkilerin en büyüğünün Rıdvan B.'nin herhangi bir sağlık kurumuna, emniyet güçlerine haber vermemesi olduğunu kaydeden ağabey Erdal Sevim, "Kardeşim ne yazık ki zaman kaybedildiği için hastaneye vardığında hayatını kaybetti. Bu süreç ne yazık ki böyle devam ederse, dosya takipsizlik kararı verilerek kapatılacak. Takipsizlik kararı verilerek dosyanın intihar olarak kapatılmasından korkuyoruz. Asla mücadelemden vazgeçmeyeceğim" dedi.