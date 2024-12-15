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İstanbul ve İzmir çevresine sağanak yağış ve fırtına uyarısı! Meteoroloji saat verdi

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 15.12.2024 06:49 Güncelleme: 15.12.2024 06:53
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İstanbul ve İzmir çevresine sağanak yağış ve fırtına uyarısı! Meteoroloji saat verdi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yurt genelinde çok sayıda ilde sağanak yağışların etkili olacağını duyurdu. Yapılan açıklamada, özellikle İstanbul ve İzmir çevrelerinde kuvvetli yağışların beklendiği vurgulandı. Ayrıca vatandaşlara ani sel, su baskını, yıldırım, dolu, hortum ve kısa süreli fırtına gibi olumsuz durumlar karşısında dikkatli olmaları ve gerekli tedbirleri almaları çağrısı yapıldı. İşte 5 günlük hava tahmin raporu...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü yurt genelinde çok sayıda ilde sağanak yağışın etkili olacağını duyururken olası olumsuz durumlara ilişkin vatandaşlara tedbirli olunması konusunda uyarıda bulundu.

İstanbul'da sağanak yağış bekleniyor (AA)İstanbul'da sağanak yağış bekleniyor (AA)

İSTANBUL VE ÇEVRESİNİ SAĞANAK VURACAK

Meteoroloji'den yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

Marmara Bölgesinde beklenen yağmur ve sağanak şeklindeki yağışların; 15.12.2024 Pazar günü sabah saatlerinden itibaren İstanbul, Tekirdağ, Çanakkale, Balıkesir, Bursa, Yalova, Bilecik, Kocaeli ve Sakarya çevrelerinde yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Ulaşımda aksamalar, sel ve su baskını gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

EGE'DE DE YAĞMUR VAR

Ege Bölgesi'nde, bugün İzmir, Aydın, Muğla ve Manisa çevrelerinde beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların kuvvetli (21-50 kg/m²), İzmir, Aydın ve Muğla'nın kıyı kesimlerinde ise yer yer çok kuvvetli (51-75 kg/m²) olması öngörülüyor. Ani sel, su baskını, yıldırım, dolu, hortum, ani güçlü rüzgarlar ve kısa süreli fırtına gibi olumsuz durumlarla ulaşımda aksamalara karşı dikkatli olunması gerektiği vurgulandı.

Yağışla birlikte çok sayıda ilde fırtına da bekleniyor (AA)Yağışla birlikte çok sayıda ilde fırtına da bekleniyor (AA)

DENİZLERDE FIRTINA BEKLENİYOR

Bugün öğle saatlerinden itibaren, Güney Ege'nin kuzeyinde rüzgarın güney ve güneybatı yönlerinden 50-75 km/saat hızla, 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esmesi bekleniyor. Fırtınanın akşam saatlerine doğru etkisini kaybetmesi tahmin ediliyor.

5 GÜNLÜK HAVA DURUMU TAHMİNİ

5 günlük hava tahmin haritaları (MGM resmi web sitesi)5 günlük hava tahmin haritaları (MGM resmi web sitesi)

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