İstanbul ve İzmir çevresine sağanak yağış ve fırtına uyarısı! Meteoroloji saat verdi

İstanbul'da sağanak yağış bekleniyor (AA)

İSTANBUL VE ÇEVRESİNİ SAĞANAK VURACAK

Meteoroloji'den yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

Marmara Bölgesinde beklenen yağmur ve sağanak şeklindeki yağışların; 15.12.2024 Pazar günü sabah saatlerinden itibaren İstanbul, Tekirdağ, Çanakkale, Balıkesir, Bursa, Yalova, Bilecik, Kocaeli ve Sakarya çevrelerinde yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Ulaşımda aksamalar, sel ve su baskını gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

EGE'DE DE YAĞMUR VAR

Ege Bölgesi'nde, bugün İzmir, Aydın, Muğla ve Manisa çevrelerinde beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların kuvvetli (21-50 kg/m²), İzmir, Aydın ve Muğla'nın kıyı kesimlerinde ise yer yer çok kuvvetli (51-75 kg/m²) olması öngörülüyor. Ani sel, su baskını, yıldırım, dolu, hortum, ani güçlü rüzgarlar ve kısa süreli fırtına gibi olumsuz durumlarla ulaşımda aksamalara karşı dikkatli olunması gerektiği vurgulandı.