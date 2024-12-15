Çok sayıda BUDO seferi iptal edildi! Deniz ulaşımına fırtına engeli
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İstanbul ve Bursa'da etkili olan fırtına nedeniyle çok sayıda BUDO seferi iptal edildi. İptal edilen seferler Bursa Deniz Otobüslerinin (BUDO) internet sayfasından yapılan duyuruda paylaşıldı.
Bursa ile İstanbul arasındaki deniz otobüsü seferlerinden bazıları, olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.
Bursa Deniz Otobüslerinin (BUDO) internet sayfasından yapılan duyuruya göre, saat 08.00 Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 08.00 İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya), 09.30 Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) ve Bursa (Mudanya)-Armutlu (İhlas), 10.00 Armutlu (İhlas)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 10.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya) seferleri gerçekleştirilemeyecek.