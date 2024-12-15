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Konya'da mantar 5 kişiyi hastanelik etti!

İHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 15.12.2024 22:01
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Konya’da mantar 5 kişiyi hastanelik etti!

Konya'nın Beyşehir ilçesinde bir kişi av sırasında topladığı mantarı arkadaşlarıyla birlikte yedikten sonra rahatsızlandı. Rahatsızlıklarının ardından hastaneye giden 5 kişi zehirlenme şüphesiyle tedaviye alındı.

Konya'da mantardan zehirlenen 5 kişi hastanelik oldu.

Edinilen bilgiye göre, Şamlar Mahallesi'nde dağlık alanda ava giden M.O.K., yediği mantardan zehirlendiği şüphesiyle Beyşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Beytepe Mahallesi'nde de aynı aileden 4 kişinin yedikleri gıdadan rahatsızlandığı ihbarı üzerine adrese sağlık ekipleri sevk edildi. Yedikleri mantardan zehirlendikleri şüphesiyle Y.Ö., A.Ö., N.Ö. ve B.G.Ö., Beyşehir Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

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