Konya'da mantar 5 kişiyi hastanelik etti!
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Edinilen bilgiye göre, Şamlar Mahallesi'nde dağlık alanda ava giden M.O.K., yediği mantardan zehirlendiği şüphesiyle Beyşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Konya'nın Beyşehir ilçesinde bir kişi av sırasında topladığı mantarı arkadaşlarıyla birlikte yedikten sonra rahatsızlandı. Rahatsızlıklarının ardından hastaneye giden 5 kişi zehirlenme şüphesiyle tedaviye alındı.
Konya'da mantardan zehirlenen 5 kişi hastanelik oldu.
Edinilen bilgiye göre, Şamlar Mahallesi'nde dağlık alanda ava giden M.O.K., yediği mantardan zehirlendiği şüphesiyle Beyşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Beytepe Mahallesi'nde de aynı aileden 4 kişinin yedikleri gıdadan rahatsızlandığı ihbarı üzerine adrese sağlık ekipleri sevk edildi. Yedikleri mantardan zehirlendikleri şüphesiyle Y.Ö., A.Ö., N.Ö. ve B.G.Ö., Beyşehir Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.