İstanbul Ambarlı Limanı’nda yangın! Ekipler alarma geçti

Beylikdüzü Ambarlı Limanı'nda demir hurda malzemelerinin bulunduğu alanda yangın çıktı. Paniğe neden olan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Yangın, saat 21.00 sıralarında Beylikdüzü ilçesi Ambarlı Liman Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, limanın içerisinde hurdalık olarak kullanılan 5 bin metrekarelik alanda bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Yangın kısa sürede büyüdü. Alevlerin yükseldiğini gören görevliler itfaiyeye haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerince kısa sürede kontrol altına alınan yangın söndürüldü.