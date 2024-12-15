Kayseri'de uyuşturucu operasyonu: 2 kişi yakalandı
Kayseri'de polis ekipleri tarafından bir adrese uyuşturucu operasyonu düzenlendi. Operasyonda 2 kişi gözaltına alınırken, 10,7 gram uyuşturucu ve 2 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.
Kayseri'de uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.
2 KİŞİ GÖZALTINDA
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik çalışma kapsamında belirlenen adreslere operasyon düzenledi. Operasyonda, A.Y. ve E.Ç. gözaltına alındı.
Adreslerde yapılan aramada 10,7 gram uyuşturucu, 2 ruhsatsız tabanca ve 7 fişek ele geçirildi. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.