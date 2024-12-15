Kayseri’de uyuşturucu operasyonu: 2 kişi yakalandı

Kayseri'de uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

2 KİŞİ GÖZALTINDA



İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik çalışma kapsamında belirlenen adreslere operasyon düzenledi. Operasyonda, A.Y. ve E.Ç. gözaltına alındı.



Adreslerde yapılan aramada 10,7 gram uyuşturucu, 2 ruhsatsız tabanca ve 7 fişek ele geçirildi. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.