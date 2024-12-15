Çorum'da korkunç olay: Traktörün altında kalarak can verdi
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Halil Uysal (59), Deller köyünde traktörüyle tarlasında çalıştığı sırada dere yatağına devrilen aracın altında kaldı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Çorum'un Osmancık ilçesinde korkunç bir olay meydana geldi. Halil Uysal adındaki bir vatandaş kullandığı traktörün devrilmesi sonucu altında kalarak hayatını kaybetti.
Çorum'un Osmancık ilçesinde tarlada devrilen traktörün sürücüsü hayatını kaybetti.
Halil Uysal (59), Deller köyünde traktörüyle tarlasında çalıştığı sırada dere yatağına devrilen aracın altında kaldı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Olay yerinde hayatını kaybettiği belirlenen Uysal'ın cenazesi, incelemenin ardından Osmancık Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.