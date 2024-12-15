Sivas’ta apartmanda yangın paniği

Kent merkezindeki Alibaba Mahallesi Aşık Veysel Bulvarı 59'uncu Sokak'ta 9 katlı apartmanın en üst katında Muhammed Emin Gülcü'ye ait dairede saat 20.00 sıralarında, bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Sivas'ta 9 katlı apartmandaki yangın söndürüldü

Alevleri görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla olay yerine gelen ekipler çevrede güvenlik önlemi alarak, yangına müdahale etti. Yaklaşık yarım saat süren çalışmanın ardından yangın söndürüldü. Yangın sonrası ev kullanılamaz hale gelirken, olayda yaralanan olmadı.

Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.