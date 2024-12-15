İstanbul’da gecekondu alev alev yandı! Çevre sakinleri paniğe kapıldı

İstanbul-Beyoğlu'nda gecekondu alev alev yandı; patlama anı kamerada (DHA)



Bu sırada gecekondunun içinde büyük bir patlama meydana geldi. Patlama sırasında çevre sakinleri panik yaşarken, yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü.



Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, yangın çıktığı sırada gecekondunun boş olduğu öğrenildi. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

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