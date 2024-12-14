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Tokat'ta korkunç kaza: Araziye devrilen araçta 3 kişi öldü

DHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 14.12.2024 05:08 Güncelleme: 14.12.2024 05:09
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Tokat’ta korkunç kaza: Araziye devrilen araçta 3 kişi öldü

Tokat'ta Ali Esetekin (23) idaresindeki otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak, devrildi. Sağlık görevlilerinin incelemeleri sonucu, Esetekin ile araçtaki Eren Atlı (28) ve Hüseyincan Esetekin'in (21) hayatını kaybettiği tespit edildi.

Kaza, saat 23.00 sıralarında Şenyurt beldesi mevkisi Tokat- Turhal karayolunda meydana geldi.

Tokat'ta araziye devrilen hafif ticari araçtaki 3 kişi öldü (İHA)Tokat'ta araziye devrilen hafif ticari araçtaki 3 kişi öldü (İHA)

Tokat'tan Turhal yönüne gitmekte olan Ali Esetekin (23) yönetimindeki 34 UZ 6958 plakalı hafif ticari araç, sürücünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu boş araziye devrildi.

3 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine jandarma, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerce yapılan kontrolde sürücü Esetekin ile araçtaki Eren Atlı (28) ve Hüseyincan Esetekin'in (21) yaşamını yitirdiği belirlendi. 3 kişinin cansız bedeni, kaza yerindeki incelemenin ardından morga götürüldü.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.

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