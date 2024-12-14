Tokat’ta korkunç kaza: Araziye devrilen araçta 3 kişi öldü

Tokat'ta araziye devrilen hafif ticari araçtaki 3 kişi öldü (İHA)

Tokat'tan Turhal yönüne gitmekte olan Ali Esetekin (23) yönetimindeki 34 UZ 6958 plakalı hafif ticari araç, sürücünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu boş araziye devrildi.



3 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ



Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine jandarma, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerce yapılan kontrolde sürücü Esetekin ile araçtaki Eren Atlı (28) ve Hüseyincan Esetekin'in (21) yaşamını yitirdiği belirlendi. 3 kişinin cansız bedeni, kaza yerindeki incelemenin ardından morga götürüldü.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.