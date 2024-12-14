Tokat'ta korkunç kaza: Araziye devrilen araçta 3 kişi öldü
Tokat'ta Ali Esetekin (23) idaresindeki otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak, devrildi. Sağlık görevlilerinin incelemeleri sonucu, Esetekin ile araçtaki Eren Atlı (28) ve Hüseyincan Esetekin'in (21) hayatını kaybettiği tespit edildi.
Kaza, saat 23.00 sıralarında Şenyurt beldesi mevkisi Tokat- Turhal karayolunda meydana geldi.
Tokat'tan Turhal yönüne gitmekte olan Ali Esetekin (23) yönetimindeki 34 UZ 6958 plakalı hafif ticari araç, sürücünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu boş araziye devrildi.
3 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ
Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine jandarma, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerce yapılan kontrolde sürücü Esetekin ile araçtaki Eren Atlı (28) ve Hüseyincan Esetekin'in (21) yaşamını yitirdiği belirlendi. 3 kişinin cansız bedeni, kaza yerindeki incelemenin ardından morga götürüldü.
Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.
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