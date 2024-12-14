İstanbul'da park halindeki otomobil alevlere teslim oldu!
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İstanbul'un Üsküdar ilçesinde park halindeki bir otomobilde, sebebi henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbarla olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, alevleri söndürdü. Yangında, araç kullanılamaz hale geldi.
Olay, saat 22.00 sıralarında İcadiye Mahallesi Çifteçınar Sokak üzerinde meydana geldi.
İddiaya göre sokakta bulunan park halindeki bir otomobil, henüz bilinmeyen bir nedenle yanmaya başladı. Yangının kısa sürede büyümesiyle otomobil alev topuna döndü.
İhbar üzerine olay yerine polis itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olayda can kaybı ve yaralanma olmadığı öğrenilirken, otomobil kullanılamaz hale geldi.