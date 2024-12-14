14 Aralık 2024, Cumartesi
Haberler Yaşam Haberleri Niğde'de feci kaza: 2'si polis 6 yaralı

Niğde'de feci kaza: 2'si polis 6 yaralı

DHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 14.12.2024 05:23 Güncelleme: 14.12.2024 06:10
ABONE OL
Niğde’de feci kaza: 2’si polis 6 yaralı

Niğde'de ihbara gitmekte olan polis aracı ile otomobilin çarpıştığı kazada 2’si polis 6 kişi yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları hastaneye kaldırdı.

Kaza, saat 21.30 sıralarında Şahsüleyman Mahallesi Emin, Erişingil Bulvarı üzerindeki kavşakta meydana geldi.

Niğde'de polis aracı ile otomobil çarpıştı: 2'si polis 6 yaralı (DHA)Niğde'de polis aracı ile otomobil çarpıştı: 2'si polis 6 yaralı (DHA)

İhbara gitmekte olan polis aracı ve otomobilin çarpışması sonucu polis memurları H.A. (39) ve Y.D. (36) ile otomobilde bulunan F.K. (21) İ.K. (26), K.K. (2) ile çarpışma sırasında yaya geçidinden geçmekte olan S.A. (35) yaralandı.

Niğde'de polis aracı ile otomobil çarpıştı: 2'si polis 6 yaralı (DHA)Niğde'de polis aracı ile otomobil çarpıştı: 2'si polis 6 yaralı (DHA)

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin kaza yerindeki ilk müdahalesinin ardından Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan yaya S.A.'nın durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kazanın ardından Niğde Valisi Cahit Çelik, hastaneye giderek yaralıların sağlık durumu hakkında bilgi aldı. Kazayla ilgili inceleme sürdürülüyor.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Günün Manşetleri GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör