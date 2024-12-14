Niğde’de feci kaza: 2’si polis 6 yaralı

Niğde'de polis aracı ile otomobil çarpıştı: 2'si polis 6 yaralı (DHA)

İhbara gitmekte olan polis aracı ve otomobilin çarpışması sonucu polis memurları H.A. (39) ve Y.D. (36) ile otomobilde bulunan F.K. (21) İ.K. (26), K.K. (2) ile çarpışma sırasında yaya geçidinden geçmekte olan S.A. (35) yaralandı.