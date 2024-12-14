Tekirdağ'da tekstil fabrikasında kabusu yaşadı: Parmağı koptu
Tekirdağ'ın Muratlı ilçesindeki bir tekstil fabrikasında meydana gelen iş kazasında, 47 yaşındaki C.P.’nin parmağı koptu. İş kazası sonucu hastaneye kaldırılan işçi, cerrahi operasyona alındı. 47 yaşındaki işçinin durumunun iyi olduğu öğrenildi.
İş kazası, gece saatlerinde İstiklal-Kurtpınar OSB Mahallesi'nde bir tekstil fabrikasında meydana geldi.
İddiaya göre; çalıştığı fabrikada henüz nedeni tam öğrenilemeyen şekilde meydana gelen iş kazasında parmağı kopan 47 yaşındaki C.P, Muratlı Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne getirildi.
İNCELEME BAŞLATILDI
Burada ilk müdahalesi yapılan işçi, ambulansla Lüleburgaz'da özel bir hastaneye sevk edildi. Cerrahi operasyona alınan işçinin sağlık durumunun iyi
olduğu öğrenildi. İş kazasıyla ilgili inceleme başlatıldı.