Tekirdağ’da tekstil fabrikasında kabusu yaşadı: Parmağı koptu

İş kazası, gece saatlerinde İstiklal-Kurtpınar OSB Mahallesi'nde bir tekstil fabrikasında meydana geldi.

İddiaya göre; çalıştığı fabrikada henüz nedeni tam öğrenilemeyen şekilde meydana gelen iş kazasında parmağı kopan 47 yaşındaki C.P, Muratlı Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne getirildi.

İNCELEME BAŞLATILDI



Burada ilk müdahalesi yapılan işçi, ambulansla Lüleburgaz'da özel bir hastaneye sevk edildi. Cerrahi operasyona alınan işçinin sağlık durumunun iyi

olduğu öğrenildi. İş kazasıyla ilgili inceleme başlatıldı.