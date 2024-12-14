Pasaportsuz gezinti yok! İşte hayvan sahiplerinin görev ve sorumlulukları!

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından hazırlanan 'Hayvanların Korunması Hakkında Uygulama Yönetmeliği yürürlüğe girdi. Yeni yönetmelikte, kedi-köpek gibi ev hayvanı sahiplerinin görev ve sorumlulukları da yer aldı. Köpeğini sokağa çıkaranlar yanlarında 'hayvan pasaportu'nu da bulunduracak.

Yayımlanan yeni yönetmelikte ev hayvanlarını sahiplenme şartları, yine bu hayvanlara yönelik satış yerlerinin görev ve sorumlulukları, çevreye verilebilecek olası zarar ve rahatsızlıklara karşı alınacak önlemler gibi birçok detay yer aldı.