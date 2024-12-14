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Samsun'da feci kaza! Otomobil hurdaya döndü: 4 yaralı

İHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 14.12.2024 03:46
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Samsun’da feci kaza! Otomobil hurdaya döndü: 4 yaralı

Samsun'un Havza ilçesinde iki araç çarpıştı. Korkunç kazada 1 araç hurdaya dönerken, 4 kişi de yaralandı. Yaralılar, ihbarla olay yerine gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun'dan Vezirköprü istikametine seyir halinde olan Erol K.'nin kullandığı 06 AU 0844 plakalı otomobil ile karşı yönden gelen Oğuzhan A. yönetimindeki 55 ALS 869 plakalı otomobil Güvenbeli mevkisinde çarpıştı.

Samsun'da iki otomobil çarpıştı: 4 yaralı (İHA)Samsun'da iki otomobil çarpıştı: 4 yaralı (İHA)


Çarpışmanın etkisiyle her iki araç da yoldan savrulurken, araçlarda sıkışan yaralılar Samsun Büyükşehir Belediyesi Havza İtfaiye Grup Amirliği ekiplerince kurtarıldı.

Kazada sürücüler Erol K. ve Oğuzhan A. ile araçlarda bulunan Hakan Y. ve Medine A. yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Havza Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralılardan Medine A., ilk tedaviden sonra Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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