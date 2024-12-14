Samsun’da feci kaza! Otomobil hurdaya döndü: 4 yaralı

Edinilen bilgiye göre, Samsun'dan Vezirköprü istikametine seyir halinde olan Erol K.'nin kullandığı 06 AU 0844 plakalı otomobil ile karşı yönden gelen Oğuzhan A. yönetimindeki 55 ALS 869 plakalı otomobil Güvenbeli mevkisinde çarpıştı.

Samsun'da iki otomobil çarpıştı: 4 yaralı (İHA)



Çarpışmanın etkisiyle her iki araç da yoldan savrulurken, araçlarda sıkışan yaralılar Samsun Büyükşehir Belediyesi Havza İtfaiye Grup Amirliği ekiplerince kurtarıldı.

Kazada sürücüler Erol K. ve Oğuzhan A. ile araçlarda bulunan Hakan Y. ve Medine A. yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Havza Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralılardan Medine A., ilk tedaviden sonra Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.